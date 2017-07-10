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  3. 10 Temmuz 2017 17:45

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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