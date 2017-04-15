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  3. 15 Nisan 2017 09:20

Elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki katlı evin bahçesinde bulunan elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

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