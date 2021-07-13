Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrik ve doğal gaz zammının nedenini Bakan canlı yayında açıkladı Elektrik ve doğal gaz zammının nedenini Bakan canlı yayında açıkladı 13 Temmuz 2021 Salı Saat: 08:45 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda doğal gaz ve elektriğe neden zam yapıldığına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ed286f20c9446d02542983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk bayrağına saldırı kamerada! Koparıp, çöpe attı Kız kardeşlerini rehin aldı... Özel harekattan nefes kesen operasyon Beşiktaş, Mehmet Topal transferini açıkladı Koronavirüs hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölü İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attı! Karın germe ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi! Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı