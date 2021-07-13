Elektrik ve doğal gaz zammının nedenini Bakan canlı yayında açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda doğal gaz ve elektriğe neden zam yapıldığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

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