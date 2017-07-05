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  3. 05 Temmuz 2017 17:45

Elektrikler gitti asansörde mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ta elektriklerin kesildiği anda ikamet ettiği apartmanın asansöründe mahsur kalan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. 15 dakika asansörde mahsur kalan ve aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Muhammet Pak, son anda kurtarıldı.

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