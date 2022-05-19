Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrikli scooter alev topuna döndü Elektrikli scooter alev topuna döndü 19 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 09:55 İstanbul Başakşehir'de bir elektrikli scooter, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6285e9fd6f8da174253fd793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu Yangın sonrası ev sahibi ve kiracı birbirine girdi İstanbul'da ölümün minik çocuğu teğet geçtiği an kamerada Mansur Yavaş’ın 19 Mayıs paylaşımına beğeni yağdı Saadet Partisi'nin 19 Mayıs videosu sosyal medyayı salladı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde intihar girişimi Melih Gökçek'ten canlı yayında ''güldüren'' Mansur Yavaş iddiası İstanbul'da doğal gaz hattı alev aldı! Alevlere ''pet şişe ile müdahale'' şoke etti