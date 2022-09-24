Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrikli scooter bomba gibi patladı Elektrikli scooter bomba gibi patladı 24 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 12:15 Son yıllarda Türkiye'de de kullanımları hızla artan elektrikli scooterların güvenliği tartışılmaya devam ederken Rusya'da bir "elektrikli scooter"ın patlama anı kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632ecab509e3837c080d4443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu ''çakma kardeşlerimiz'' iş üstüne ! Kahreden görüntü! Talihsiz kadının elbisesi takıldı, otobüsün altında kaldı Vahşet kamerada! Evine götürüp çenesini kesti Ümit Özdağ (@umitozdag) _ Twitter Kadınları hedef alan bir ''hadsiz'' daha! Açıklamaları saç baş yoldurdu Twitch canlı yayında cinsel ilişki rezaleti Biden'dan canlı yaynda kadın öğretmen için skandal ifade Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti Marmaris'te yangının acı bilançosu açıklandı