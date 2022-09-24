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Elektrikli scooter bomba gibi patladı

Son yıllarda Türkiye'de de kullanımları hızla artan elektrikli scooterların güvenliği tartışılmaya devam ederken Rusya'da bir "elektrikli scooter"ın patlama anı kameralara yansıdı.

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