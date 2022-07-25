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Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı

Antalya'da 'elektrikli scooter'lara 2 kişi binenlere ve bisiklet yolunu kullanan motorlu araçlara ceza yazıldı. 2 saatlik uygulamada 22 kişiye toplam 8 bin 239 lira ceza uygulandı.

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