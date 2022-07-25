Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 Antalya'da 'elektrikli scooter'lara 2 kişi binenlere ve bisiklet yolunu kullanan motorlu araçlara ceza yazıldı. 2 saatlik uygulamada 22 kişiye toplam 8 bin 239 lira ceza uygulandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70d0f3f44d4dd948279f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi Yine Esenyurt, yine kadına şiddet! İstanbul'da kadına silahlı saldırı