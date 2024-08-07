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  4. Elektronik atıkları altına dönüştürecek bir fabrika açıldı

Elektronik atıkları altına dönüştürecek bir fabrika açıldı

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İngiltere elektronik atıkların barındırdığı altınları ayrıştırarak ekonomiye dahil edecek bir altın dönüşüm fabrikası kurdu.

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