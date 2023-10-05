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  4. Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha

Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha

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Tamamen bir pazarlama başarısı olan ve her nefeste yavaş yavaş öldüren elektronik sigaralar için bir ölümcül uyarı daha geldi...

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