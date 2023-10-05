Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 12:15 Güncelleme: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:15 Tamamen bir pazarlama başarısı olan ve her nefeste yavaş yavaş öldüren elektronik sigaralar için bir ölümcül uyarı daha geldi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651e7eb461ab0f5486464d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu Yine Esenyurt yine olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi Motosiklet hırsızını suçüstü yakalayıp, streç filme sarıp dövdü İstanbul'da dev operasyon: 104 gözaltı var! İstanbul'da otoparkta yangın! Araçlar küle dönüştü Türkiye'nin gururu HÜRJET bir testi daha geçti Şimdi de Metaverse Bahis vurgunu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü Süper lüks otomobiller birbirine girdi! Korkunç kaza kamerada