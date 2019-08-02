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  3. 02 Ağustos 2019 22:10

Elektroşok verilen yüzlerce balık ilginç görüntüler oluşturdu

ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan nehirlerdeki doğal dengeyi bozan sazan balıklarına elektroşok verilerek yüzlerce sazan balığı toplandı. O anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan nehirlerdeki doğal dengeyi bozan sazan balıklarının toplanması için Kentucky Balık ve Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı tarafından devam eden çalışmaları kapsamında, balık...

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Suriye sınırına komando sevkiyatı
Suriye sınırına komando sevkiyatı
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Sultangazi’de 200 bin liralık pantolon hırsızlığı kamerada
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