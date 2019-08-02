Elektroşok verilen yüzlerce balık ilginç görüntüler oluşturdu
02 Ağustos 2019 22:10
Elektroşok verilen yüzlerce balık ilginç görüntüler oluşturdu
ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan nehirlerdeki doğal dengeyi bozan sazan balıklarına elektroşok verilerek yüzlerce sazan balığı toplandı. O anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. ABD’nin Kentucky eyaletinde bulunan nehirlerdeki doğal dengeyi bozan sazan balıklarının toplanması için Kentucky Balık ve Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı tarafından devam eden çalışmaları kapsamında, balık...