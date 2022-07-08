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  4. Eleştirilerin odağındaki Bakan Fahrettin Koca'nın ''sırrı'' ortaya çıktı: ''10 gündür gizliyorlar''

Eleştirilerin odağındaki Bakan Fahrettin Koca'nın ''sırrı'' ortaya çıktı: ''10 gündür gizliyorlar''

Gazeteci Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 ayak parmağının 3 gün önce kırıldığını ancak bu durumun herkesten saklandığını açıkladı.

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