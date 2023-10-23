Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli bıçaklı eş dehşeti kamerada: Sokak ortasında göğsünden bıçakladı Eli bıçaklı eş dehşeti kamerada: Sokak ortasında göğsünden bıçakladı 23 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 12:35 Güncelleme: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:35 Kağıthane’de evde eşi tarafından darp edilerek bıçakla yaralanan bir kadın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65363e6701d6f65abe4fa933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu İsrail yine bir hastane yakınını vurdu Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek! Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı İstanbul'da polisli konut çetesi çökertildi! Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Cumhuriyetin 100. yılında Örümcek Ormanları’ndaydılar Barınma krizinde yeni tehdidin adı: Ev arkadaşı krizi! Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı