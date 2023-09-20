Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 09:40 İstanbul Pendik'te gürültüden rahatsız olan bir kadın, çocukları taş ve bıçakla kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650a93e04b483959c32ad3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azerbaycan ordusunun 12'den vurduğu an kamerada İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 1 ölü! Gündüz ''yan'' baktılar, gece çatıştılar! Turist bu sefer takside değil, bakkalda dolandırıldı! İstanbul'da otobüs devrildi: Yaralılar var 4 polis şehit oldu; Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı Müşteri değil, hem yüzsüz hem hırsız! Yedi, içti, gitti! Gri listedeki hain böyle öldürüldü 12 yaşındaki kızı kandırıp kaçırdılar! O anlar kamerada