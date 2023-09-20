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Eli bıçaklı kadın sokakta korku saçtı

İstanbul Pendik'te gürültüden rahatsız olan bir kadın, çocukları taş ve bıçakla kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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