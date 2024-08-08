Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 20:46 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 20:46 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yarım saat içerisinde 4 kişiyi bıçakla yaralayıp, kayıplara karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b50483bf0430b23f043303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi... Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü İstanbul'da orman yangını Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı