Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı

Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti

Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti

''Memur yapacağız'' deyip 10 milyon TL çarptılar

78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var

''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı