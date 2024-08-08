  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı

Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı

Güncelleme:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yarım saat içerisinde 4 kişiyi bıçakla yaralayıp, kayıplara karıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi...
Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi...
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı
Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar
Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar
İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı
İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı
İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı
İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı
Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü
Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz
Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz
Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı
Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı