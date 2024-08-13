Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli otomatik silahlı trafik magandası kamerada Eli otomatik silahlı trafik magandası kamerada 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 07:56 Güncelleme: 13 Ağustos 2024 Salı 07:56 Bursa'da bir şüpheli, araçtan otomatik tabancayla havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bae78c98469c0792064ba7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskişehir'de dehşet: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı İstanbul hava sahasında leylek alarmı Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti 17 terörist daha etkisiz hale getirildi Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Akademisyenlerin kavgası karakolda bitti