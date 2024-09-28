Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 08:20 Güncelleme: 28 Eylül 2024 Cumartesi 08:20 Şanlıurfa'da 2 grup arasında çıkan kavgada otomobile açılan ateşte baba ve 4 çocuğu yaralandı. Tüfekle yapılan saldırı anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f7922905be65798c0fb683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye genelinde dev operasyon: Binlerce silah ele geçirildi İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi İstanbul'un dev AVM'sinde yangn paniği İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin'e ihraç ediliyor Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu