Eli sopalı ve bıçaklı trafik magandaları kamerada

İstanbul Esenler’de seyir halindeki ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası çıktı. Kavgada taraflar bir birine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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