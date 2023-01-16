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Eli sopalı ve bıçaklı trafik magandaları kamerada

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İstanbul Esenler’de seyir halindeki ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası çıktı. Kavgada taraflar bir birine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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