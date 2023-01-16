Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli sopalı ve bıçaklı trafik magandaları kamerada Eli sopalı ve bıçaklı trafik magandaları kamerada 16 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:00 İstanbul Esenler’de seyir halindeki ticari taksi ve otomobil sürücüsü arasında yol vermeme kavgası çıktı. Kavgada taraflar bir birine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c5122d0e26dc35a97461e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 42 madencinin hayatını kaybettiği faciada ses kaydı ortaya çıktı Türkiye'nin ''Eskimoları'' balık ağlarını toplamaya başladı Günün kahreden sorusu: 2 fotoğraf arasındaki farkı bulun! Markette ''kart bakiyesi'' meydan savaşı! Yine Esenyurt, yine olay! İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu! Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü!