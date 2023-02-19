Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor

Deprem felaketinde her 2 evden birinin yıkıldığı Antakya'da 53 yaşındaki bir kişi elinde eşinin fotoğrafı ile enkazın başından gece gündüz ayrılmıyor.

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