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Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor

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Deprem felaketinde her 2 evden birinin yıkıldığı Antakya'da 53 yaşındaki bir kişi elinde eşinin fotoğrafı ile enkazın başından gece gündüz ayrılmıyor.

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