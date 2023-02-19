Anasayfa Video Galeriler Gündem Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor 19 Şubat 2023 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 19 Şubat 2023 Pazar 22:10 Deprem felaketinde her 2 evden birinin yıkıldığı Antakya'da 53 yaşındaki bir kişi elinde eşinin fotoğrafı ile enkazın başından gece gündüz ayrılmıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f27425d8df81407f5bd1a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm! Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı