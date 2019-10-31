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  3. 31 Ekim 2019 12:40

Elinde patlayan soda şişesi kabusu oldu!

Eskişehir'de 37 yaşındaki bir vatandaş, açmaya çalıştığı soda şişesi elinde patlayınca yaralandı. Toplam 3 saatlik bir ameliyat geçiren vatandaş soluğu mahkemede aldı.

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