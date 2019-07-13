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  3. 13 Temmuz 2019 15:13

Elinde tüfek, belinde tabanca... Cinayete böyle gitmiş !

Konya'da, eski eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaralayan, eski kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar eden kişinin, yanında bir de tabanca taşıdığı ortaya çıktı.

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