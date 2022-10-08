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Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, önüne gelene çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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