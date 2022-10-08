Anasayfa Video Galeriler Gündem Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı! Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı! 08 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 13:15 Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, önüne gelene çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63414db8841b26040c1b5673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi Hadise'nin eski eşiyle görüntüleri çıkmıştı: Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu ''Ayılar açmasın diye yapılmış'' dedi ve... Cüneyt Özdemir'in bu videosu kahkahaya boğdu AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına kabusu yaşattı Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama