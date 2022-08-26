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  4. Eline taş düştü sandı; yorgun mermi çıktı!

Eline taş düştü sandı; yorgun mermi çıktı!

Trabzon'da, otobüs durağında sol avucuna yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, elinden yaralandı.

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