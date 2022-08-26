Anasayfa Video Galeriler Gündem Eline taş düştü sandı; yorgun mermi çıktı! Eline taş düştü sandı; yorgun mermi çıktı! 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 12:15 Trabzon'da, otobüs durağında sol avucuna yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, elinden yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63088f2dbf22352208400e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekmek arası uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da dün boğulan gencin cansız bedeni bugün bulundu Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustosa özel kutlama videosu Kıskançlık krizine giren kadınlar ortalığı birbirine kattı! Polis zor anlar yaşadı Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı İstanbul'da E-5'te otomobil alev topuna döndü Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi! Suriyeli sığınmacılar İzmir'i Şam sandı, ortalığı savaş alanına çevirdi! Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi