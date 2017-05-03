  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Mayıs 2017 16:15

Elinin hamuruyla erkeklerin bile zorlandığı işlerin üstesinden geliyor

Eskişehir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayşen Şentürk, hem taksiye çıkıyor hem kahvehanede çay dağıtıyor hem de kuaför dükkanında çalışıyor.

Video Galeri
Aldatıldığını iddia eden kadının isyanı
Aldatıldığını iddia eden kadının isyanı
Video Galeri
Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi
Bingölde C4 patlayıcı ile EYP ateşleyicisi ele geçirildi
Video Galeri
20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor
20 yıldır günlerini mezarlıklarda geçiriyor
Video Galeri
Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kasetçilik
Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kasetçilik
Video Galeri
Beykozda batan barç havadan görüntülendi
Beykozda batan barç havadan görüntülendi
Video Galeri
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaşı anlattı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaşı anlattı