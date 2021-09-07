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  4. Elleri kelepçeli, ağzı bantlı halde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü

Elleri kelepçeli, ağzı bantlı halde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü

Muğla Bodrum'da elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadının intihar ettiği belirlendi.

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