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  3. 20 Mart 2020 17:50

Ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz ?

Dünyaya hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak için ellerimizi nasıl yıkamalıyız ?

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Cezaevlerinde koronavirüs vakası çıktı mı ? Bakan açıkladı
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Yalova'da skandal görüntü: Millet koronadan kaçarken biz içine giriyoruz
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Lost dizisinin oyuncusunda da koronavirüs çıktı!
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Zorla camiye çalışan vatandaş: Ben evde ölmeyecek miyim?
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Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı
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İmamoğlu açıkladı: ''İstanbul’da ulaşıma kısıtlama getiriliyor''
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