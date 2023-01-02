Anasayfa Video Galeriler Gündem Ellerin kırılsın! Kanser hastası yaşlı kadını bayıltana kadar dövdü Ellerin kırılsın! Kanser hastası yaşlı kadını bayıltana kadar dövdü 02 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 02 Ocak 2023 Pazartesi 11:40 Adana'nın Yüreğir ilçesinde kanser hastası olan 72 yaşındaki kadını öldüresiye döverek para ve altınlarını çalan Habip K. tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b2987723b5611ebc19d143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu İstanbul'de İETT otobüsünün korkutan yolculuğu kamerada Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler Servis aracı devrildi; 6 ölü, 5 yaralı var! Eşine verdiği sözü tuttu, türbe gibi mezar yaptı Ünlü astrolog 2023 seçimini kazanacak ismi açıkladı İstanbul Kadıköy'de büyük yangın: Tekneler kullanılamaz halde! İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis şehri yuttu Galata Kulesi’nde bomba paniği: ''Ben bunu açarım dedi, fırlatıp attı''