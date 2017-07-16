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  3. 16 Temmuz 2017 01:45

Ellerinde bayrak minareye çıktılar, selaya eşlik ettiler

Hain darbe girişiminin yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir'de de selalar okundu. İzmirliler ellerinde bayrakla minareye çıkarak selaya eşlik etti.

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