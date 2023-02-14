Anasayfa Video Galeriler Gündem Ellerinde Türk Bayrağı ile Hatay'a geldiler Ellerinde Türk Bayrağı ile Hatay'a geldiler 14 Şubat 2023 Salı Saat: 07:50 Güncelleme: 14 Şubat 2023 Salı 07:50 Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi de Hatay’a ellerinde Türk Bayraklarıyla yardıma geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb130a65a38d0ea3155533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haluk Levent gelişmeyi böyle duyurdu: ''Söz vermiştik, ilk alımlarımızı yaptık'' 185 saat sonra gelen mucize: 10 yaşındaki Ayça kurtarıldı Enkazdan 72 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal'dan haber var Başkanın istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, SPK'ya gitti Deprem bölgesindeki TOKİ konutları hasar gördü mü? İfade veren Oğuzhan Uğur'dan ilk açıklama Mansur Yavaş’tan Hatay Havalimanı açıklaması: ''Bunlar ayıp şeyler'' video Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da şaşırtan bina