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Ellerinde Türk Bayrağı ile Hatay'a geldiler

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Vietnamlı askeri arama kurtarma ekibi de Hatay’a ellerinde Türk Bayraklarıyla yardıma geldi.

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