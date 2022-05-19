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  4. Elleriniz kırılsın be! Köpeğe iğrenç işkence

Elleriniz kırılsın be! Köpeğe iğrenç işkence

Bursa'da köpeğe alkol içiren 3 arkadaş o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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