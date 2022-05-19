Anasayfa Video Galeriler Gündem Elleriniz kırılsın be! Köpeğe iğrenç işkence Elleriniz kırılsın be! Köpeğe iğrenç işkence 19 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 13:20 Bursa'da köpeğe alkol içiren 3 arkadaş o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62861a00e850c8055c796b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1919 genç 19 Mayıs'ta Zeybek oynayıp Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar Marmara Denizi'nde İDO feribotunda can pazarı Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni! Erdoğan yine katılmadı 52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirasa tedbir konuldu İstanbul'da peş peşe çıkan hortumların nedeni belli oldu Doktora öldüresiye dayak! 5 kişi birden saldırdı Bakan Akar: ''Cin şişeden çıktı!'' Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen manzara