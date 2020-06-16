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  3. 16 Haziran 2020 17:10

Elmalı Barajı yeşil renge büründü

İstanbul'a su sağlayan Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Yeşile bürünen baraj havadan görüntülendi.

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