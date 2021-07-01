Anasayfa Video Galeriler Gündem Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 08:15 Türkiye'nin gündemine oturan ''Elmalı davası''nda tahliye edilen zanlı anne ve üvey baba "istismar olmadığını, çocukların babaanneleri tarafından kandırıldığını" öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dd4f71b454d25d3f091483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Vatan'', ''Bayrak'' deyip dolandırdı Ankara'da 5 bina tahliye edildi İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu! Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar Düğünde takı kavgası! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi İstanbul'da feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada