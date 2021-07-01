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  4. Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu

Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu

Türkiye'nin gündemine oturan ''Elmalı davası''nda tahliye edilen zanlı anne ve üvey baba "istismar olmadığını, çocukların babaanneleri tarafından kandırıldığını" öne sürdü.

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