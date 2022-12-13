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  4. Elon Musk'a büyük protesto! Binlerce kişinin içinde yuhalandı

Elon Musk'a büyük protesto! Binlerce kişinin içinde yuhalandı

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Son olarak Twitter’ı satın alan Elon Musk, ABD’li komedyen Dave Chappelle tarafından davet edildiği sahnede yuhalandı.

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