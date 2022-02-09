Anasayfa Video Galeriler Gündem Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi 09 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 14:25 Yaklaşık 7 yıl önce fırlatıldıktan sonra yakıtının bitmesiyle uzayda başıboş gezinmeye başlayan ve 4 Mart'ta Ay'a çarpması beklenen SpaceX şirketine ait bir roket dünyadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6203a4a33b01902ee16e02d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin'' ''Sanal Vampirler''e operasyon! 72 gözaltı var 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Dehşet saçan kocayı bıçaklayan genç tahliye oldu İzmir beyaza büründü İstanbul'da gasp dehşeti! Yaralı halde bacağına sarıldı Pamukkale'de paraşütçüler ''kuşlar için'' dağlara dinamit attı Ünlü şarkıcının talihsiz kazası kamerada! Sahnede yere kapaklandı Zam isteyen işçiler, işten atıldı