  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi

Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi

Yaklaşık 7 yıl önce fırlatıldıktan sonra yakıtının bitmesiyle uzayda başıboş gezinmeye başlayan ve 4 Mart'ta Ay'a çarpması beklenen SpaceX şirketine ait bir roket dünyadan görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin''
''Sanal Vampirler''e operasyon! 72 gözaltı var
10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Dehşet saçan kocayı bıçaklayan genç tahliye oldu
İzmir beyaza büründü
İstanbul'da gasp dehşeti! Yaralı halde bacağına sarıldı
Pamukkale'de paraşütçüler ''kuşlar için'' dağlara dinamit attı
Ünlü şarkıcının talihsiz kazası kamerada! Sahnede yere kapaklandı
Zam isteyen işçiler, işten atıldı