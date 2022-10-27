Anasayfa Video Galeriler Gündem Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi 27 Ekim 2022 Perşembe Saat: 07:25 Güncelleme: 27 Ekim 2022 Perşembe 07:25 SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ın ABD’nin San Francisco kentindeki genel merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635a082c4c30d0784a2cd2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar'' Duayen sunucu Halit Kıvanç'ın unutulmaz Pele anısı Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı