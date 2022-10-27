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  4. Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi

Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ın ABD’nin San Francisco kentindeki genel merkezine elinde porselen bir lavaboyla girdi.

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