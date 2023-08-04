Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı

SpaceX'in kurucusu ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, adını X olarak değiştirdiği Twitter'a getireceği yeni özelliğin testini kendisi yaptı.

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