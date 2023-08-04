Anasayfa Video Galeriler Gündem Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 14:50 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 14:50 SpaceX'in kurucusu ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, adını X olarak değiştirdiği Twitter'a getireceği yeni özelliğin testini kendisi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cce60526a2c253710872a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...'' Erdoğan yerel seçim startını verdi Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama İstanbul'da bir kadın cinayeti daha Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler ''Kızarlar diye korkuyorum'' deyip terliklerini çıkardı TIR'lardaki kaçak göçmenlerle mücadelede yeni yöntem bu oldu Bu SMS'e dikkat: ''Ceza dosyanızın son günüdür!''