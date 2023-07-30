Anasayfa Video Galeriler Gündem Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 21:20 Güncelleme: 30 Temmuz 2023 Pazar 21:20 Bolu'da bulunan bir düğün salonunun dış duvarına yazan "Emek ödenmedi" yazısı yoldan geçen herkesin dikkatini çekmişti. Yazıyı yazan da, yazma nedeni de ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c6a9e5ece64d7e412cdc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü Ajdar canlı yayında çılgına döndü Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia Edremit'te hortum paniği kamerada Kız arkadaşını öldürüp, intihar girişiminde bulundu Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi