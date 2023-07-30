Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı

Bolu'da bulunan bir düğün salonunun dış duvarına yazan "Emek ödenmedi" yazısı yoldan geçen herkesin dikkatini çekmişti. Yazıyı yazan da, yazma nedeni de ortaya çıktı.

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