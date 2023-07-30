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  4. Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı

Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı

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Bolu'da bulunan bir düğün salonunun dış duvarına yazan "Emek ödenmedi" yazısı yoldan geçen herkesin dikkatini çekmişti. Yazıyı yazan da, yazma nedeni de ortaya çıktı.

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