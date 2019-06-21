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  3. 21 Haziran 2019 16:00

Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde sendikalılar CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı

Hak-İş Konfederasyonunun işten çıkartılan Bolu Belediyesi işçileri için düzenlediği “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 11. gününde devam ederken grup, CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü 11 gündür sürdüren grup, CHP Genel Merkezi’ne yaklaştı. Yürüyüşe katılan Öznur Özeren, Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerden olduğunu belirterek, “49 gün boyunca çadırda grev yaptık....

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