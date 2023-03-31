Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil' Emekli amiral Türker Ertürk: ''Genelkurmay Başkanı artık TSK’nın komutanı değil' 31 Mart 2023 Cuma Saat: 08:10 Emekli Amiral Türker Ertürk katıldığı canlı yayında Genelkurmay Başkanı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni komuta etme yetkisinin elinden alındığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64266b3c349fc01d4f386f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir faciadan dönüldü! Polisleri taşıyan otobüs alev topuna döndü Tapınakta facia! 35 kişi öldü YSK, Erdoğan'ın adaylığı için kararını verdi ''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar yolu kapattı Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada ABD'den getirilen 12 tarihi eser burada sergilenecek Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı