Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 07:25 Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili açıklamaları nedeniyle Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’ye dava açma hazırlığında olduklarını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606d3433679fed0ff87779b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!'' Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!'' Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın! Kötü koku vahşeti ortaya çıkardı Sosyal medyadaki ''kurtlu maske'' iddialarına yanıt geldi İstanbul'da seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı