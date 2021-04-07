Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor

Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili açıklamaları nedeniyle Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’ye dava açma hazırlığında olduklarını bildirdi.

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