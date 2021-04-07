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  4. Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor

Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor

Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, 104 amiralin yayımladığı bildiri ile ilgili açıklamaları nedeniyle Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’ye dava açma hazırlığında olduklarını bildirdi.

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