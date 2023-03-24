Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli bayram ikramiyesine zam geldi Emekli bayram ikramiyesine zam geldi 24 Mart 2023 Cuma Saat: 17:50 Güncelleme: 24 Mart 2023 Cuma 17:50 2023 emekli bayram ikramiyesi belli oldu. AK Partili Mustafa Elitaş, bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641db8ae1d063f602758b023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı HÜDA-PAR: AK Parti listelerinden seçime katılacağız İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; yaralılar var 4 katlı yüzen saray İstanbul'a demirledi! İçinde yok yok Balyoz davasında Çetin Doğan'a hapis cezası Hırka-i Şerif ziyarete açıldı İstanbul'da vahşet! Taşla öldürdü, cesedini parçalayıp buzdolabına koydu Milletvekili adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada Apartmanda 4 saat süren pitbull dehşeti