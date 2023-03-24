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Emekli bayram ikramiyesine zam geldi

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2023 emekli bayram ikramiyesi belli oldu. AK Partili Mustafa Elitaş, bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

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