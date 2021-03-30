Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! 30 Mart 2021 Salı Saat: 16:21 57 yaşındaki emekli hostes Nalan Ülker, ilişki yaşadığı kişinin tuzağına düştü. Ülker'in 850 bin lira borç para verdiği sevgilisi, bu parayı ödemediği gibi başkasıyla evlenip Ülker'e nikah davetiyesi gönderdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606325d2e3ae9370ad3997a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi! Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı TÜSİAD geri döndü: Ekonomi yönetimne yaylım ateşi! Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı