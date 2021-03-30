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  4. Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı!

Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı!

57 yaşındaki emekli hostes Nalan Ülker, ilişki yaşadığı kişinin tuzağına düştü. Ülker'in 850 bin lira borç para verdiği sevgilisi, bu parayı ödemediği gibi başkasıyla evlenip Ülker'e nikah davetiyesi gönderdi.

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