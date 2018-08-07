Emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu
07 Ağustos 2018 15:40
Emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin gelecek hafta ödeneceğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da bayram ikramiyesi ödemeleri ile emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini...