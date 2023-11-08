Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi 08 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 15:05 AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in canlı yayınında kanalın Ankara Haber Müdürü milyonlarca emeklinin maaş zammı için masadaki oranı açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654b7983e4518511f33daf17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkazlar onun üretim alanı oldu AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor Akşener'den olay olacak ''hançer'' yanıtı Ünü Türkiye sınırlarını aşan dev köpek: Aksaray Malaklısı Kuyumcular en çok kazandıran altın türünü açıkladı Karadeniz'in kadın reisleri iş başında