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Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in canlı yayınında kanalın Ankara Haber Müdürü milyonlarca emeklinin maaş zammı için masadaki oranı açıkladı.

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