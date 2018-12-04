Emekli maaşını çekemeyince bankayı birbirine kattı
04 Aralık 2018 13:15
Emekli maaşını çekemeyince bankayı birbirine kattı
Rusya’da ATM’den parasını çekemeyen şahıs, banka şubesini birbirine kattı.Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzey bölgesinde yaşlı bir kişi emekli maaşını ATM’den çekemeyince içeri girip banka çalışanlarına saldırdı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, bozuk ATM’den parasını alamayan yaşlı adamın bastonu ile önce içerideki eşyaları dağıttığı, daha sonra ise bankoya gelen çalışana...