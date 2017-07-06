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  3. 06 Temmuz 2017 20:45

Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar

Antalya'da yalnız yaşayan emekli sosyal bilgiler öğretmeni evinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenen ve cesedi kokan öğretmenin cenazesi maske takılarak çıkarılabildi.

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