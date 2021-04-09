Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekli Tümamiral bildiriye neden imza atmadığını açıkladı Emekli Tümamiral bildiriye neden imza atmadığını açıkladı 09 Nisan 2021 Cuma Saat: 10:10 Emekli Tümamiral Semih Çetin: “WhatsApp grubuna gönderilen son taslakta ‘Yüce Türk Milletine’ ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan’dı fakat 4 Nisan’da sızdırıldı” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606ffdf689dba92e7c24baa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Pes'' dedirten ''ölümüne'' sahtekarlık! Testi pozitif çıkanlar sokakta böyle geziyor! Esra Dermancıoğlu'nun aldatma itirafı sosyal medyayı salladı Masumlar Apartmanı'nda Han'ın kazan dairesinde zincirlediği kişi ortaya çıktı Emniyet'ten büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var! -İstanbul'da korku dolu anlar! İntihar eden kadın böyle kurtarıldı Emekli amirallerle ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayın bir anda karıştı! Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu Şehit pilot gözyaşlarıyla uğurlandı İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından ''dolu'' önlemi