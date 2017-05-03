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  3. 03 Mayıs 2017 23:20

Emekli valinin evinde kız isteme meselesi kanlı bitti: 6 ölü

Adana’da emekli Vali İsmet Metin’in evinde kız isteme sırasında yaşanan tartışmada damat adayı 5 kişiyi öldürüp kendi kafasına da sıkarak intihar etti.

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