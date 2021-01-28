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ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
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  3. 28 Ocak 2021 14:25

Emekli vatandaşın bankamatik başında kahreden ölümü

Antalya'da bankamatikte işlem yapmakta olan bir vatandaş, bir anda yüz üstü yere yığıldı. Emekli maaşını çekmeye hazırlanan vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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