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  4. Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti

Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti

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Türkiye Emekliler Derneği, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Heyet, emeklilere sosyal yardım desteğinde bulunacaklarını açıklayan Başkan Yavaş’a teşekkür etti.

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