Anasayfa Video Galeriler Gündem Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 20:45 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:45 Türkiye Emekliler Derneği, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti. Heyet, emeklilere sosyal yardım desteğinde bulunacaklarını açıklayan Başkan Yavaş’a teşekkür etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d12db001ab8243574d6c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü