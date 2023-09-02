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  4. Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi

Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi şartları tutan emeklilere 1000’er lira yardım yaptı.

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