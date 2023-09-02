Anasayfa Video Galeriler Gündem Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi 02 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 00:20 Güncelleme: 02 Eylül 2023 Cumartesi 00:20 Ankara Büyükşehir Belediyesi şartları tutan emeklilere 1000’er lira yardım yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f25595ec6ec37def71c683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın'' Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada El bombasıyla tehdit etmişti, evinden 2 el bombası çıktı Mehmetçik Kandil'i vurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü Türkiye'nin ünlü sahili gece de dolu: Yatağını yorganını alan geldi